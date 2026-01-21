Recentemente, una semplice constatazione ha generato una discussione tra Belen Rodriguez e Matteo Bassetti. Un episodio, nato da un malessere e da una breve dichiarazione sui social, ha suscitato reazioni e commenti che sono rapidamente diventati oggetto di attenzione pubblica. Questa vicenda dimostra come anche episodi apparentemente insignificanti possano evolversi in polemiche di vasta risonanza.

Un malessere fisico, uno sfogo social e poche parole pronunciate con leggerezza sono bastati per accendere una polemica che ha rapidamente superato i confini del gossip. Protagonisti dello scontro sono Belen Rodriguez e Matteo Bassetti, finiti su fronti opposti su un tema delicatissimo come quello dei vaccini. Da un lato il racconto personale della showgirl, dall’altro la reazione durissima dell’infettivologo, che ha deciso di intervenire pubblicamente senza mezzi termini. Belen Rodriguez contro i vaccini: Matteo Bassetti non ci sta e interviene. Dopo alcuni giorni trascorsi a letto con febbre alta e tosse, Belen Rodriguez ha condiviso sui social una riflessione che ha immediatamente acceso il dibattito. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Scoppia la guerra tra Belen Rodriguez e… Matteo Bassetti! Sì, avete capito bene: cosa è successo

Belen sta male e fa arrabbiare Matteo Bassetti: "Si occupi di spettacolo, non di vaccini". Cosa è successoBelen Rodriguez ha suscitato discussioni sui social, attirando l’attenzione di Matteo Bassetti, che le ha rivolto dure parole, invitandola a dedicarsi allo spettacolo e non ai vaccini.

“Cosa mi è successo dopo il vaccino”. Belen, scoppia la polemica: arriva la furia di BassettiDi recente, Belen Rodriguez ha condiviso sui social un’esperienza di malessere fisico collegata, in modo generico, alla vaccinazione.

