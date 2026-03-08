Bomba d’acqua e grandine | disagi nella città italiana

Nel primo pomeriggio di sabato 8 marzo, Roma è stata colpita da un'improvvisa bomba d’acqua accompagnata da grandine, causando disagi e interruzioni in diverse zone della città. La forte pioggia ha sorpreso i cittadini dopo giorni caratterizzati da temperature miti e clima quasi primaverile. Nessun danno grave è stato segnalato, ma il maltempo ha influito sulle attività quotidiane.

Un’improvvisa bomba d’acqua con grandine ha colpito Roma nel primo pomeriggio di sabato 8 marzo, sorprendendo la città dopo alcuni giorni dal sapore quasi primaverile. In diversi quartieri e in centro si sono visti marciapiedi e auto “imbiancati” dai chicchi, mentre sui social sono rimbalzati video e foto del rovescio lampo. L’episodio, breve ma intenso, ha creato i classici effetti domino: rallentamenti, code e un fuggi fuggi di turisti tra vie e piazze per trovare riparo. La situazione è tornata gestibile in poco tempo, ma il traffico ha pagato l’effetto sorpresa e l’asfalto scivoloso, soprattutto nelle zone più battute. Perché è successo: instabilità e rovesci “a macchia di leopardo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Bomba d'acqua colpisce il Brindisino: incidenti, alberi caduti e disagiIl Brindisino, nella giornata di oggi (5 gennaio 2026), è stato investito da una violenta ondata di maltempo caratterizzata da intense "bombe...

Bomba d’acqua su Licata, strade sommerse all’ingresso della cittàUn violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio su Licata causando allagamenti diffusi in diverse zone della città.

Maltempo, allagamenti e smottamenti a Como, 10 Settembre 2025

Una selezione di notizie su Bomba d'acqua e grandine disagi nella....

Temi più discussi: Bomba d'acqua, asilo nido chiuso fino a data da destinarsi. Dopo la notte da incubo, per materne, elementari e medie l'anno inizia oggi; Oltre la bomba d’acqua: il clima che cambia e le nostre responsabilità; L’acqua peggio di una bomba, il vero incubo del Golfo; Piove nella bocciofila, situazione insostenibile.

Bomba d'acqua su Roma: grandinata record, molte strade allagate in centroUn'improvvisa bomba d'acqua si è abbattuta sulla città di Roma nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 marzo. Grandine e ... msn.com

Bomba d'acqua su Roma: grandinata record, molte strade allagate in centroUn'improvvisa bomba d'acqua si è abbattuta sulla città di Roma nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 marzo. Grandine e ... msn.com

Un'improvvisa bomba d'acqua si è abbattuta sulla città di Roma nel primo pomeriggio di oggi - facebook.com facebook

[La bomba degli amici è ok] x.com