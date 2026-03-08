Risultati Serie A 2025 26 LIVE | ora in campo Bologna-Verona e Fiorentina-Parma

Attualmente sono in corso le partite di Serie A 202526 tra Bologna e Verona e Fiorentina e Parma. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati di questi incontri e sul cammino della squadra torinese durante questa stagione. Le partite si stanno giocando in questo momento e le notizie vengono aggiornate man mano che si svolgono.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: ora in campo Atalanta Parma e Genoa BolognaCalciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: pari fra Parma e Genoa. Fiorentina Bologna 0-0Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

PULISIC + doppio NKUNKU, fa festa San Siro: Milan-Verona 3-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Juventus Pisa 4-0 Finalmente la Juventus torna a vincere in Serie A. Stasera era fondamentale portarsi a casa i 3 punti contro una squadra come il Pisa che però ha il merito di metterci in difficoltà in un brutto primo tempo bianconero. L'ingresso di Boga per Jo x.com