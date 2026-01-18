Risultati Serie A 2025 26 LIVE | pari fra Parma e Genoa Fiorentina Bologna 0-0

Gli aggiornamenti sui risultati della Serie A 202526 segnano un pareggio tra Parma e Genoa, mentre Fiorentina e Bologna si sono affrontate senza reti. Qui troverai tutte le ultime notizie sui match in corso e sui risultati delle squadre italiane, con particolare attenzione al percorso della Juventus nel campionato. Un resoconto accurato e aggiornato per seguire da vicino l’andamento del torneo.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.

