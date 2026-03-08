Referendum sulla giustizia Cisl invita a votare e domani Nordio a Verona

La Cisl Veneto invita i cittadini a partecipare al referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo. Domani, a Verona, il ministro Nordio sarà presente per un evento legato alla consultazione. L'organizzazione fa appello a chiunque abbia diritto di voto di recarsi alle urne, senza fornire ulteriori indicazioni o commenti sulla consultazione stessa.

Continuano i confronti in città e in provincia per stimolare la partecipazione democratica e illustrare i contenuti della riforma costituzionale Andare a votare. È questa l'unica indicazione data da Cisl Veneto sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Il segretario Massimiliano Paglini ha dichiarato che l'appuntamento rappresenta un momento solenne di partecipazione democratica che richiede basi informative solide e pluralistiche.Durante un recente incontro a Padova con oltre quattrocento delegati, il sindacato ha scelto di non dare indicazioni di voto ai suoi oltre quattrocentomila iscritti veneti, invitando però caldamente tutti i cittadini a recarsi alle urne, anche perché il referendum costituzionale non ha quorum e quindi il suo esito sarà valido anche con una bassa affluenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Sanremo 2026, Fausto Leali scende dal palco e invita a votare Sì al Referendum per "cambiare la giustizia"Fausto Leali è stato ospite di Sanremo 2026 nella seconda serata del Festival di martedì 25 febbraio per ricevere il Premio alla Carriera.

Referendum Giustizia, Elio Germano cita a teatro Gigi Proietti e invita a votare per il “NO” – IL VIDEOL'attore ha colto l'occasione per inaugurare il profilo Instagram e pubblicare un video, in cui celebra un famoso sketch di Gigi Proietti al telefono...

Approfondimenti e contenuti su Referendum sulla giustizia Cisl invita....

Temi più discussi: Referendum. Cisl: no alle polarizzazioni. La giustizia è un’infrastruttura istituzionale fondamentale. Serve voto ampio, consapevole e informato - CISL; Referendum, la Cisl non dà indicazioni e lascia libertà di voto; Referendum sulla Giustizia: Padova due esperti a confronto sulle ragioni del sì e del no; Referendum Giustizia, confronto fra il sì e il no.

Referendum sulla giustizia, Cisl invita a votare e domani Nordio a VeronaContinuano i confronti in città e in provincia per stimolare la partecipazione democratica e illustrare i contenuti della riforma costituzionale ... veronasera.it

Referendum sulla Giustizia: Padova due esperti a confronto sulle ragioni del sì e del noUn costituzionalista e un magistrato, invitati dalla Cisl regionale, si confrontano con pacatezza, pur con visioni diverse spesso opposte ... rainews.it

La guerra scatenata dall’alleato Trump divampa ovunque, e la domanda è ovvia: il governo e Giorgia Meloni potrebbero pagarne le conseguenze nel referendum del 22 e 23 marzo Al Fatto, Giuseppe Conte risponde così: “I cittadini faranno pagare a Meloni l - facebook.com facebook

#inaltreparole "Il sorteggio nella riforma non garantisce l'autonomia", L'intervento di Nicola Gratteri e le ragioni del No al Referendum x.com