In Irpinia, il vice ministro Cirielli ha partecipato a un evento promosso dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia, dedicato alla campagna per il Sì al referendum sulla riforma della Giustizia che si svolgerà il 22 e 23 marzo. L’iniziativa fa parte di un ciclo di incontri organizzati dalla stessa organizzazione per sostenere le ragioni del voto favorevole.

Prosegue in Irpinia il ciclo di iniziative del Coordinamento Provinciale di Fratelli d'Italia per promuovere le ragioni del Sì al referendum sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo. Oggi, in piazzetta Biagio Agnes ad Avellino, siamo stati presenti con un gazebo per incontrare i cittadini e illustrare i contenuti della riforma. Un momento di confronto diretto con la comunità per spiegare le ragioni di una giustizia più efficiente, più trasparente e realmente libera dalle logiche ccorrentizie Il ciclo di iniziative proseguirà domani, 9 marzo, alle ore 17.30 a Montoro, presso la Sala Antonio Salerno in piazza Michele Pironti, con un incontro pubblico al quale parteciperà il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli e con la relazione dell'avv.

© Anteprima24.it - Referendum, il vice Ministro Cirielli in Irpinia

