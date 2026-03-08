Referendum Giustizia a Napoli schermaglie tra iniziative di Sì e No a pochi metri di distanza

A Napoli si sono svolti incontri pubblici a pochi metri di distanza tra sostenitori del Sì e del No sul Referendum sulla giustizia. Le iniziative si sono svolte contemporaneamente in luoghi diversi della città, attirando rispettivamente gruppi di cittadini e attivisti. La situazione ha creato un certo fermento tra le persone presenti, senza che si siano verificati incidenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Sul Referendum della giustizia, a Napoli ci sono incontri ravvicinati di un certo tipo. Come quello tra le iniziative del Sì e del No, a 50 metri di distanza l'uno dall'altro. Siamo sull'isola pedonale di via Scarlatti: chi segue chi? Vallo a sapere. Da un lato il gazebo del comitato "Avvocati per il Sì", dall'altro il banchetto dei 5 Stelle. Da principio si guardano a muso duro. Si registra anche qualche tensione, all'arrivo di una troupe del Tgr Campania. Sull'ordine di servizio Rai c'è solo la manifestazione del Sì. I pentastellati chiedono però un passaggio anche da loro: ne nasce un battibecco, con quelli del Sì ad accusare il No di indebita interferenza.