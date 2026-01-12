Dimmi La Verità | Maurizio Capozzo | Le iniziative per il sì al referendum sulla Giustizia

Da laverita.info 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 12 gennaio 2026. In questa puntata, Maurizio Capozzo, segretario della Camera Penale di Napoli, presenta le iniziative a sostegno del sì al referendum sulla Giustizia, offrendo un’analisi chiara e obiettiva delle proposte in discussione. Un approfondimento utile per comprendere le motivazioni e le implicazioni di questa consultazione referendaria.

Ecco #DimmiLaVerità del 12 gennaio 2026. Il segretario della Camera Penale di Napoli, avvocato Maurizio Capozzo, illustra le iniziative per il sì al referendum sulla Giustizia. 🔗 Leggi su Laverita.info

