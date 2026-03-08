Pulisic prima di Milan-Inter | Quale migliore occasione del derby per tornare al gol?

Prima del derby tra Milan e Inter, Christian Pulisic ha rilasciato un'intervista a 'Milan TV' in cui ha commentato l'importanza della partita e la sua volontà di tornare al gol. L’attaccante rossonero ha sottolineato come questa sfida rappresenti un momento speciale per mettere alla prova le proprie capacità e contribuire alla squadra. Pulisic si è detto motivato e determinato a dare il massimo in questa occasione.