Pulisic prima di Milan-Inter | Quale migliore occasione del derby per tornare al gol?
Prima del derby tra Milan e Inter, Christian Pulisic ha rilasciato un'intervista a 'Milan TV' in cui ha commentato l'importanza della partita e la sua volontà di tornare al gol. L’attaccante rossonero ha sottolineato come questa sfida rappresenti un momento speciale per mettere alla prova le proprie capacità e contribuire alla squadra. Pulisic si è detto motivato e determinato a dare il massimo in questa occasione.
Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Oggi è una grande opportunità contro una grande squadra: vincendo possiamo spingere fino alla fine della stagione. Sono carico per la partita. Non è facile fare sempre gol ogni partita, sono in un momento un po' difficile ma non c'è opportunità migliore di oggi per fare gol". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan Inter conferenza Allegri: “Derby partita speciale. L’Inter è la migliore del campionato”
Conferenza stampa Hauge alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Bello tornare a San Siro. I miei ex compagni al Milan sono stati contenti del gol all’Inter»Calciomercato Juve: svolta Koopmeiners! Parte in estate? C’è un club pronto ad acquistare l’olandese.
MILAN VS INTER LA TOP 11 - Pietro Balzano Prota Vs Fabrizio Biasin
Una raccolta di contenuti su Pulisic prima di Milan Inter Quale....
Temi più discussi: Pulisic alla Kakà, Pio con la corazza, il momento di Bastoni: Milan-Inter, il derby si decide qui; Un derby dagli attacchi spuntati: da Pulisic e Thuram, le 'spine' di Milan e Inter; Leao-Pulisic, la coppia che non c'è: solo 2 gol insieme. Allegri chiede risposte verso la Cremonese; Milan, verso il derby: Nkunku scalpita e insidia Pulisic. Out Gabbia, c'è De Winter.
Milan-Inter, formazioni ufficiali e risultato del derby LIVEMilan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18^ volta in Serie A: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 15 di queste 17 sfide (12 ... sport.sky.it
Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Allegri ripropone la coppia Leao-Pulisic, Chivu punta su Bonny e Pio EspositoLe formazioni ufficiali di Milan-Inter: Allegri ripropone Leao-Pulisic e sceglie Estupinan, Chivu invece rinuncia a Thuram e punta sui giovani Bonny e Pio Esposito ... sport.virgilio.it
Milan-Inter oggi, derby Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com
Le ufficiali di Milan-Inter Thuram OUT, Allegri punta su Pulisic-Leao - facebook.com facebook