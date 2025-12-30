Pronostico Arsenal-Aston Villa | Emery sogna un altro sgambetto alla capolista
L'incontro tra Arsenal e Aston Villa, valido per la diciannovesima giornata di Premier League, si svolgerà martedì alle 21:15. La partita rappresenta un importante banco di prova per entrambe le squadre, con i padroni di casa desiderosi di consolidare la leadership e gli ospiti intenzionati a mettere in difficoltà la capolista. Di seguito, le probabili formazioni e il pronostico della sfida.
Arsenal-Aston Villa è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. A distanza di pochi giorni dall’ultimo incontro, l’ Arsenal capolista ritrova sulla sua strada l’ex allenatore Unai Emery, che da quando è al timone dell’ Aston Villa è diventato una sorta di “bestia nera” per i Gunners, battuti tre volte su sei dal 2023 in poi. I Villans, peraltro, stanno realizzando qualcosa di magico: sabato scorso sono andati a vincere a Stamford Bridge, piegando 2-1 il Chelsea di Enzo Maresca, ed hanno centrato l’ undicesima vittoria di fila tra le varie competizioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Pronostico Aston Villa-Arsenal: l’ex è pronto a fare lo sgambetto
Leggi anche: Assalto al fortino Villa Park: l’Arsenal capolista sfida la legge di Emery
Pronostico Arsenal-Aston Villa quote 19ª giornata Premier League; Pronostici Arsenal - Aston Villa: Rogers segnerà in una partita equilibrata; Premier League, pronostico Arsenal-Aston Villa: sfida al vertice tra Arteta ed Emery; Pronostico Arsenal-Aston Villa 30 dicembre 2025 Premier.
Pronostici Arsenal - Aston Villa: Rogers segnerà in una partita equilibrata - Aston Villa, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com
Pronostico Arsenal-Aston Villa: per i bookie tra Arteta ed Emery finirà così... - Premier League, 19ª giornata: clima caldissimo all’Emirates Stadium di Londra per la sfida tra l’ Arsenal capolista e l’ Aston Villa, terzo a meno tre dai Gunners. tuttosport.com
Pronostico Arsenal vs Aston Villa – 30 Dicembre 2025 - Il 30 Dicembre 2025 alle 21:15, l’Emirates Stadio accoglierà una sfida ad alta intensità della Premier League: Arsenal - news-sports.it
#Siviglia Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 20 dicembre. La lotta a distanza tra Arsenal e Man City prosegue con la squadra di Guardiola che sulla carta ha un compito più agevole di quella di Arteta. Non è una partita scudetto quella dello ... http - facebook.com facebook
#Siviglia Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 20 dicembre. La lotta a distanza tra Arsenal e Man City prosegue con la squadra di Guardiola che sulla carta ha un compito più agevole di quella di Arteta. Non è una partita scudetto quella dell… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.