Progetto Ossigeno piantumanti 100 nuovi alberi

Il Comune di Cisterna ha avviato il progetto “Ossigeno”, con l’obiettivo di aumentare le aree verdi della città. In questa iniziativa sono stati piantati 100 nuovi alberi in due diverse zone. L’intervento è stato realizzato per contribuire al miglioramento ambientale e alla qualità della vita dei cittadini. La sistemazione delle aree verdi è stata completata recentemente.

Grazie al progetto "Ossigeno" il Comune di Cisterna ha piantumato 100 nuovi alberi in due distinte aree verdi. È stato portato a termine la settimana scorsa il progetto con cui la Regione Lazio, accogliendo la manifestazione di interesse dell'Amministrazione Comunale di Cisterna, ha provveduto a piantumare alberi ed essenze arboree in due delle aree verdi esistenti: piazza Caduti di Nassiriya in località Cerciabella, e via Einaudi, la strada che conduce al polo tecnico "Ramadù". Nel dettaglio, a piazza Caduti di Nassirya in località Cerciabella, in un'area individuata come verde pubblico ubicata nei pressi dell'erigendo asilo nido sono stati collocati 70 tra alberi e arbusti mentre in via Einaudi ci sono 39 nuovi alberi, a ridosso del nuovo parco pubblico in fase di realizzazione.