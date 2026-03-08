Prima le Olimpiadi poi le Paralimpiadi l' incredibile storia di Perathoner | Punto a un altro oro

Un atleta di Bolzano di 39 anni, noto per aver dominato lo snowboard cross in Coppa del mondo, ha conquistato la prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina. La sua vittoria arriva dopo aver partecipato sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi, con l’obiettivo di aggiungere un altro oro alla sua carriera. La sua impresa segna un momento importante per la rappresentativa italiana.

Finalmente è arrivata. La prima medaglia d’oro della spedizione azzurra ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina giunge dallo snowboard cross grazie a uno strepitoso Emanuel Perathoner, dominatore assoluto sin dalla prima run. Ha dettato i ritmi dall’inizio alla fine, creando il vuoto dietro si sé con distacchi siderali dagli avversari. Lui che ha partecipato a 2 edizioni dei Giochi Olimpici (Sochi 2014 e PyeongChang 2018), dodici anni dopo l’esordio Olimpico c’é quello alle Paralimpiadi e lo fa nel migliore dei modi, facendoci ascoltare l’inno di Mameli. Era il favorito, ha vinto 9 gare su 10 in stagione, ha ottenuto il secondo Collare d’oro nel 2025 e si trova in uno stato di forma fisica e mentale eccezionale, ma nulla è mai scontato, specialmente ai Giochi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Paralimpiadi, Perathoner regala il primo oro all’Italia: “E ora ne voglio un altro”Giornata da incorniciare per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina: l’azzurro Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard...

