preghiera per la pace alla santissima annunziata

Ogni venerdì sera alle 21, nella basilica della Santissima Annunziata a Firenze, si svolge una preghiera dedicata alla pace. Questa tradizione si svolge durante tutta la Quaresima e richiama simbolicamente la via crucis del venerdì. La celebrazione coinvolge i fedeli che si riuniscono per pregare insieme, sottolineando l’importanza del momento di riflessione collettiva.

Firenze, 8 marzo 2026 – Una Quaresima segnata dalla preghiera per la pace, ogni venerdì (e il venerdì richiama sempre la via crucis), nella basilica della Santissima Annunziata, alle 21. Il primo appuntamento è stato il 6 marzo. La Basilica era piena, segno di come i venti di guerra abbiamo fatto sentire il freddo anche nella nostra città. L'impegno a continuare ogni venerdì, chiesto dall'arcivescovo Gherardo Gambelli, si unisce ed è in relazione a un invito al raccoglimento e a un clima di silenzio tutti i giorni. Rivolgersi a Maria, donna che invocava Dio come colui che rovescia I potenti dai troni e innalza gli umili, è una cosa seria. A... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Guerra in Iran, Firenze: preghiera del Rosario alla Santissima Annunziata. Con l’arcivescovo GambelliFIRENZE – L’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli presiederà la preghiera del Rosario per la pace domani, venerdì 6 marzo alle 21 nella...

