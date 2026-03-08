Prato in auto con pistola mazze e bomba carta Cinque arresti

A Prato cinque cittadini cinesi sono stati arrestati dopo essere stati trovati in auto con una pistola, mazze e una bomba carta. I fermati, arrivati in Italia da pochi giorni, sono accusati di aver detenuto e portato armi clandestine, di aver posseduto un ordigno esplosivo, di ricettazione e di possesso di oggetti atti a offendere. Le operazioni sono state condotte nelle ultime ore dalle forze dell’ordine.

Sarebbero stati sorpresi dalla polizia locale sul territorio comunale mentre viaggiavano su un'auto con una pistola dalla matricola abrasa, un ordigno artigianale e armi improprie. La perquisizione all’interno del veicolo ha consentito di trovare e sequestrare un'arma da fuoco clandestina, un caricatore con tre proiettili inseriti, un manganello metallico estensibile e un bastone di legno. Secondo gli inquirenti, la presenza dei cinque non sarebbe casuale: potrebbe essere un commando arrivato in città per compiere un agguato su commissione. Con queste premesse, le indagini puntano a chiarire quale eventuale bersaglio fosse stato individuato e chi abbia affidato la missione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

