pescara bari 4 0 calcio

La partita tra Pescara e Bari si è aperta con un gol degli abruzzesi nei primi minuti, mettendo subito in salita la gara per il Bari. Nel secondo tempo, i padroni di casa hanno segnato altre tre reti, consolidando il risultato finale di 4-0. La squadra ospite ha subito un passivo pesante, senza riuscire a reagire alle offensive avversarie.

La partita per il Bari si è messa male subito con il vantaggio degli abruzzesi ad inizio gara. Da lì è stata una disfatta maturata soprattutto nel secondo tempo, con le altre tre reti dei padroni di casa. Per il Bari penultimo la sconfitta in casa dell'ultima in classifica nel campionato di calcio di serie B è particolarmente grave perché tutte le altre della zona retrocessione hanno vinto. La serie C si approssima, per i pugliesi. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

