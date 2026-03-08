Per l’8 marzo la voce di un’iraniana a Bergamo | L’augurio? Più diritti per le donne

Per l’8 marzo, una donna iraniana residente a Bergamo esprime il suo desiderio di vedere maggiori diritti per le donne. Sheghi Taba si trasferisce nel 2011 dall’Iran all’Italia, stabilendosi nel capoluogo bergamasco. La sua presenza e le sue parole si uniscono alle riflessioni di questa giornata dedicata alle questioni femminili, portando una voce diretta e personale nel contesto locale.

Sheghi Taba, fondatrice del Caffè Papavero in via Pignolo, è originaria dell’Iran: in occasione della Giornata della donna racconta la sua storia a supporto dei diritti femminili Bergamo. Sheghi Taba nel 2011 lascia l’Iran alla ricerca di nuove prospettive. Sceglie il capoluogo bergamasco come punto di partenza per la sua vita in Italia. Dopo gli studi a Milano, decide di cimentarsi nel settore della ristorazione: apre prima “Caffè Papavero” in Via Pignolo e poi la trattoria “Il Coccio” in via Sant’Alessandro. Ci confida che a breve partirà il suo terzo progetto: un locale in via Sant’Orsola, la cui cucina tipica sarà proprio quella persiana. Esempio di forza e tenacia, Sheghi rappresenta la lotta per i diritti delle donne iraniane, ma non solo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

L'8 marzo si celebrano le conquiste e i diritti delle donne. Ecco le più belle frasi per inviare gli auguri a tutte le donneAuguri a tutte le donne per l’8 marzo e non solo con le frasi per la festa della donna scritte dalle più grandi scrittrici, attiviste, attrici e...

8 marzo: quando i diritti delle donne misurano la civiltà di una societàL’8 marzo, non una ricorrenza da ricordare distrattamente né una ricorrenza da svuotare di significato.

L’8 marzo a Bergamo tra spettacoli, musica e impegno civileGLI EVENTI. Dal 5 all’8 marzo quattro appuntamenti in città per la Giornata internazionale della donna: teatro, concerto, una mostra del Liceo Falcone e un evento dedicato alla prevenzione. In occasio ... ecodibergamo.it

Per l’8 marzo la Rete bergamasca contro la violenza di genere partecipa al corteo in cittàL’APPUNTAMENTO. Alle 17.30 dal Piazzale Marconi dietro lo striscione della Rete. A febbraio 108 donne si sono rivolte per la prima volta ai centri antiviolenza di Bergamo e provincia. ecodibergamo.it

