Pavlovic ha commentato il derby di Milano, sottolineando come la partita tra Milan e Inter rappresenti un evento a sé stante nel calcio italiano. Ha inoltre parlato del cammino di Allegri, definendolo un percorso particolare che si distingue nel panorama calcistico. La partita tra le due squadre si terrà prossimamente, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 2 novembre 2025, Strahinja Pavlovic ha regalato un momento indimenticabile ai tifosi del Milan, siglando il primo gol della sua squadra durante la sfida di Serie A contro l’AS Roma. L’ incontro si è svolto al mitico Stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove i Rossoneri continuano a lottare per il vertice della classifica. Con il supporto incondizionato dei propri fan, il Milan si prepara per affrontare l’acerrimo rivale, l’Inter, nel tanto atteso Derby della Madonnina. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Pavlovic ha espresso la sua opinione sul prossimo derby, enfatizzando che non esistono veri favoriti in queste sfide. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pavlovic sul derby di Milano e il percorso di Allegri: “Una storia a sé”.

Pavlovic sfida l’Inter: «Nei derby non ci sono favoriti, ognuno fa storia a sé. Pio Esposito è un pericolo, ecco cosa ho imparato da Allegri»Lucumi Bologna, il futuro è un rebus! Dalla proposta di rinnovo alle sirene dalla Premier: ecco come mai non è stato ceduto la scorsa estate...

Pavlovic: “Derby? Sarà una partita dura, che fa storia a sé: il tipo di sfide che mi piace”Domenica 8 marzo, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, si disputerà il derby tra il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di...

Altri aggiornamenti su Pavlovic sul derby di Milano e il....

Temi più discussi: Pavlovic: Il derby? L’Inter non è favorita. Stare a casa la sera? Io ci sto sempre; Milan, Pavlovic si sbilancia: Nel Derby l'Inter non è favorita. Da Allegri sto imparando tanto; Milan, Pavlovic svela il suo segreto: Senza paura contro l'Inter. Pulisic il più duro da marcare; Nel mirino di Pavlovic il derby, ma anche lo Scudetto: Nulla è ancora finito, mancano undici giornate.

Pavlovic dice che il derby contro l’Inter è la partita più importante della stagioneIl derby di Milano: una partita cruciale per il Milan sotto la guida di Allegri, tra strategia difensiva e obiettivi di campionato. In vista del prossimo derby di Milano, il difensore del Milan, Strah ... notiziemilan.it

Milan, la carica di Pavlovic verso il derby: Siamo pronti. È la partita più importante della stagioneLa settimana che porta al derby non è mai come le altre. Lo sa bene Strahinja Pavlovic, che a pochi giorni dal big match contro l’Inter si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: Sarà u ... gianlucadimarzio.com

Pavlovic: "Sarà una partita dura. L’Inter è davanti in classifica e forse giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma il derby fa storia a sé: ognuno è diverso dall’altro. Mi aspetto una gara con molta lotta e spero che riusciremo a vincere. A me piacciono questi facebook

Pavlovic: "Ecco chi ho chiamato prima di scegliere il Milan. La Serie A Per un difensore è la lega perfetta per crescere" x.com