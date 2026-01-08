Piombino | incendio in un condominio Abitanti intossicati dal fumo 80 persone evacuate

Un incendio in un condominio di Piombino ha causato l’intossicamento di alcuni abitanti e ha reso necessaria l’evacuazione di circa 80 persone. L’evento è stato dichiarato come maxiemergenza, e il Comune ha predisposto un pullman per trasferire gli evacuati al camping Villaggio Orizzonte, in assenza di altre sistemazioni temporanee. L'intera operazione è in corso per garantire la sicurezza dei residenti coinvolti.

