Piombino | incendio in un condominio Abitanti intossicati dal fumo 80 persone evacuate
Un incendio in un condominio di Piombino ha causato l’intossicamento di alcuni abitanti e ha reso necessaria l’evacuazione di circa 80 persone. L’evento è stato dichiarato come maxiemergenza, e il Comune ha predisposto un pullman per trasferire gli evacuati al camping Villaggio Orizzonte, in assenza di altre sistemazioni temporanee. L'intera operazione è in corso per garantire la sicurezza dei residenti coinvolti.
L'evento è stato classificato come maxiemergenza. Il Comune sta predisponendo un pullman per trasferire gli inquilini senza sistemazioni alternative al camping Villaggio Orizzonte L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
