Partita sospesa bottiglia in testa all’arbitro | situazione al limite

Durante una partita di calcio dilettantesco, l’arbitro è stato colpito in testa con una bottiglia, portando alla sospensione dell’incontro. L’episodio si è verificato nel corso di una gara tra due squadre amatoriali. La partita è stata interrotta immediatamente dopo l’incidente, che ha causato la sospensione momentanea dell’evento. Non sono stati riportati altri dettagli sulle conseguenze o sulle eventuali misure adottate.

Un altro episodio di violenza nei confronti di un arbitro è accaduto in una partita di calcio dilettantesco. Attesa per i provvedimenti del Giudice Sportivo L’elenco è purtroppo sempre più lungo. Un altro episodio di violenza nei confronti di un arbitro si è verificato in una partita di calcio dilettantesco, causando la sospensione della stessa. A documentare il tutto è stato un video diffuso sui social. Il fatto è accaduto in Calabria durante la partita di prima categoria tra il Roggiano e il San Fili, valida per la decima giornata di campionato. A dieci minuti dal termine, una bottiglietta lanciata dal settore ospite ha colpito il giovane direttore di gara subito dopo l’espulsione di un calciatore del San Fili.🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Partita sospesa, bottiglia in testa all’arbitro: situazione al limite Notizie correlate Tensione a Carcare: arbitro colpito da malore, partita sospesaIl pomeriggio di domenica 12 aprile 2026 al campo Cesare Corrent di Carcare è stato interrotto da un momento di forte tensione medica.