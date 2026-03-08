Paola Caruso conferma la sua partecipazione al Grande Fratello Vip chi altro c'è nel cast

Paola Caruso ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, diventando il primo concorrente confermato da Mediaset. La sua presenza nel cast è ora confermata, mentre al momento non sono stati annunciati altri partecipanti. La produzione del reality show sta procedendo con le selezioni e le conferme ufficiali per i prossimi concorrenti.

Paola Caruso ufficializza la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è il primo nome confermato da Mediaset. Intanto circolano altre notizie in merito al cast, tra personaggi noti e altri provenienti da altri reality. Paola Caruso al Grande Fratello Vip: è la prima concorrente ufficiale. A Verissimo Paola Caruso annuncia che è la prima concorrente del Grande Fratello Vip che partirà il 17 marzo. Paola Caruso al Grande Fratello Vip: 'Mi mancherà da morire mio figlio Michele'. Paola Caruso concorrente del Grande Fratello Vip: quando entrerà nella Casa? Ora è ufficiale: Paola Caruso sarà una concorrente del Grande Fratello. Temi più discussi: Paola Caruso a Verissimo, il figlio Michele e la morte della mamma; Il Grande Fratello VIP sarà un flop: giudizi spietati sul cast di Ilary Blasi; Grande Fratello Vip, si riparte il 17 marzo: Ilary Blasi alla conduzione, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste; Il conto alla rovescia continua: un nuovo nome per il Grande Fratello VIP 2026. Paola Caruso concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip: l'annuncio a Verissimo. Colpo di scena nel cast del nuovo Grande Fratello VIP. Durante la puntata di Verissimo, l'ospite Paola Caruso ha annunciato. Paola Caruso, chi è la showgirl / Una carriera tra tv e reality, poi il grave incidente al figlio Michelino. Paola Caruso è stata spesso al centro delle discussioni tra noti programmi e qualche gossip. La donna vive il suo legame più speciale nel figlio Michelino. Paola Caruso, conosciuta dal grande pubblico come la "Bonas" di Avanti un altro, si racconta nel salotto di Verissimo. L'annuncio di Paola Caruso a #Verissimo: "Sono una concorrente ufficiale del #GFVIP!"