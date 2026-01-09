Paola Caruso ha condiviso che suo figlio Michelino non vede il padre da due anni, una distanza che si fa sentire quotidianamente. La donna ha raccontato come questa assenza influisca sul bambino, che spesso chiede spiegazioni sul motivo della mancanza del papà. A maggio, la situazione si aggraverà nuovamente, quando Michelino dovrà affrontare nuovi interventi chirurgici, rendendo questa fase ancora più difficile per tutta la famiglia.

(Adnkronos) – “Mio figlio Michelino non sente il padre da 2 anni. Lui mi chiede spesso perché non abbia un papà e negli ultimi anni, durante le lunghe degenze in ospedale, quell’assenza era durissima. Michelino non sta ancora bene e a maggio forse dovrà andare ancora sotto i ferri”. Lo ha detto Paola Caruso a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paola Caruso: “Mio figlio non sente il padre da 2 anni, a maggio di nuovo sotto i ferri”

