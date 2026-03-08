Palermo e il mistero della Nina Siciliana la prima poetessa del volgare italiano

La Nina Siciliana, nota anche come Nina da Messina o Monna Nina, rappresenta una figura enigmatica della poesia medievale. Considerata la prima poetessa del volgare italiano, la sua identità e le sue opere continuano a suscitare interesse tra studiosi e appassionati. La sua presenza nella letteratura dell’epoca si distingue per il suo ruolo pionieristico nel panorama culturale del tempo.

La figura della Nina Siciliana – conosciuta anche come Nina da Messina o “Monna Nina” – resta una delle più affascinanti e misteriose della poesia medievale. Di questa autrice in lingua siciliana, attiva alla fine del XIII secolo, non conosciamo né il nome completo né il cognome, e neppure il luogo di nascita. Le ipotesi degli eruditi oscillano tra Messina, indicata da Allacci e Ragusa, e Palermo, suggerita dal Mongitore: supposizioni basate unicamente sulla diffusione del nome “Nina” nelle due città nel periodo in cui sarebbe vissuta. Non a caso, entrambe le città le hanno dedicato una via. Inoltre, fino al 1930, nella chiesa palermitana di... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Siciliana la prima donna a poetare in un volgare d'ItaliaLa figura della Nina Siciliana – conosciuta anche come Nina da Messina o “Monna Nina” – resta una delle più affascinanti e misteriose della poesia...

Niscemi, le immagini satellitari della città siciliana prima e dopo la frana e il cedimento del terreno - VIDEO119La frana è stata provocata dalle intense condizioni meteorologiche associate al ciclone Harry e ha reso necessario lo sgombero di oltre 1.