oscar 2026 le tensioni in iran si riflettono sul red carpet

Tensione nell’Academy a causa di eventuali problemi dovuti al conflitto contro l’Iran. Una delle preoccupazioni principali è quella di limitare eventuali proteste sul red carpet e renderlo un momento non frivolo. Tra i candidati c’è il regista dissidente iraniano Jafar Panahi, mentre la regista iraniana Sara Khaki non riuscirà a partecipare alla cerimonia Nessuno poteva prevedere l’inizio del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, le tensioni scatenate dalla guerra stanno arrivando anche tra gli eventi patinati. È il caso degli Oscar 2026: l’Academy è preoccupata per possibili proteste durante il red carpet. Inoltre, sarà presente il regista dissidente iraniano Jafar Panahi, mentre la regista Sara Khaki non riuscirà a partecipare alla cerimonia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Contenuti e approfondimenti su Oscar 2026 le tensioni in Iran

