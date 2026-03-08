Oro storico | Perathoner vince lo snowboard cross alle Paralimpiadi

Durante le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, uno sportivo varesino ha conquistato la vittoria nello snowboard cross, segnando un momento importante per la competizione. La gara si è svolta sulla neve, attirando l’attenzione di pubblico e media presenti all’evento. La vittoria rappresenta un risultato significativo per l’atleta, che ha affrontato la competizione con determinazione e abilità.

Nel cuore pulsante delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, una giornata storica si sta scrivendo sulla neve per lo sport varesino. Emanuel Perathoner, atleta della Polha Varese, sta dominando la finale di snowboard cross nella categoria SB-LL2, portando il primo oro italiano in questa rassegna casalinga con una prova di autorità assoluta. L'evento si svolge oggi, domenica 8 marzo 2026, mentre l'atleta affronta un tracciato tecnico e insidioso mantenendo il controllo nelle fasi più critiche della discesa. Il successo del portacolori varesino sblocca immediatamente il medagliere azzurro proprio all'apertura dei giochi, segnando un momento di eccellenza internazionale per la squadra locale.