Ora devo dirvi di Leo Alessandro Gassmann rompe il silenzio sul figlio dopo Sanremo

A una settimana dalla finale del Festival di Sanremo, Alessandro Gassmann ha annunciato di voler parlare pubblicamente del suo figlio Leo. La manifestazione, che ha coinvolto numerosi concorrenti, tra cui alcuni figli d’arte, continua a essere al centro delle discussioni, tra classifiche e polemiche. La presenza di artisti con legami familiari nel mondo dello spettacolo rimane un tema di attenzione nel dibattito pubblico.

A una settimana dalla finale, il Festival di Sanremo continua a far discutere. Tra classifiche, polemiche e dichiarazioni dei protagonisti, la kermesse resta al centro del dibattito anche per la presenza di alcuni figli d’arte tra i concorrenti. Sul palco dell’Ariston si sono esibiti infatti due cantanti con cognomi molto noti: Pietro Tredici, figlio di Gianni Morandi, e Leo Gassmann, figlio dell’attore Alessandro Gassmann. Proprio Alessandro Gassmann, che già durante il Festival aveva fatto discutere con qualche tweet polemico sull’ora troppo tarda – secondo lui – in cui veniva fatto esibire il figlio, è tornato a parlare dell’esperienza di Leo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

"Devo dirvi di papà". L'incidente, la scomparsa e lo choc: la vip di Canale 5 ora rompe il silenzio

"Con il calendario in cui ero nudo su una roccia ho comprato casa. Ora l'età avanza, inizio a pensare di fermarmi. Il Sanremo di mio figlio Leo? È andato male": così Alessandro Gassmann

