Alessandro Gassmann ha raccontato di aver acquistato una casa mentre si trovava nudo su una roccia e di aver iniziato a considerare di fermarsi con certe attività a causa dell’età che avanza. Ha anche commentato negativamente sull’esito del Sanremo di suo figlio Leo, manifestando sorpresa come genitore per la persona che è diventato.

L'attore si racconta a pochi giorni dal debutto della fiction "Guerrieri-La regola dell'equilibrio", in cui interpreta l'avvocato penalista nato dalla penna di Gianrico Carofiglio "Sono stupefatto come genitore per la persona che è mio figlio". Alessandro Gassmann parla del figlio Leo. Intervistato da Fanpage lo descrive come "una persona con una fortissima personalità, attentissimo agli altri". E ancora: "Lui è gentile anche quando potrebbe non esserlo, ha una calma veramente invidiabile, che non ha ereditato da me". Interrogato sull'esperienza di Leo all'ultimo Festival di Sanremo (dove si è classificato ventottesimo), l'attore spiega: "Questo Sanremo è andato male, ma questo è un giudizio del pubblico, ed è giusto che sia così.

© Ilfattoquotidiano.it - “Con il calendario in cui ero nudo su una roccia ho comprato casa. Ora l’età avanza, inizio a pensare di fermarmi. Il Sanremo di mio figlio Leo? È andato male”: così Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann: "Leo a Sanremo è andato male ma solo per il pubblico. L'età avanza, penso spesso di fermarmi"

