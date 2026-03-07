Con il calendario in cui ero nudo su una roccia ho comprato casa Ora l’età avanza inizio a pensare di fermarmi Il Sanremo di mio figlio Leo? È andato male | così Alessandro Gassmann

Da ilfattoquotidiano.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Gassmann ha raccontato di aver acquistato una casa mentre si trovava nudo su una roccia e di aver iniziato a considerare di fermarsi con certe attività a causa dell’età che avanza. Ha anche commentato negativamente sull’esito del Sanremo di suo figlio Leo, manifestando sorpresa come genitore per la persona che è diventato.

L'attore si racconta a pochi giorni dal debutto della fiction "Guerrieri-La regola dell'equilibrio", in cui interpreta l'avvocato penalista nato dalla penna di Gianrico Carofiglio “Sono stupefatto come genitore per la persona che è mio figlio”. Alessandro Gassmann parla del figlio Leo. Intervistato da Fanpage lo descrive come “una persona con una fortissima personalità, attentissimo agli altri”. E ancora: “Lui è gentile anche quando potrebbe non esserlo, ha una calma veramente invidiabile, che non ha ereditato da me”. Interrogato sull’esperienza di Leo all’ultimo Festival di Sanremo (dove si è classificato ventottesimo), l’attore spiega: “Questo Sanremo è andato male, ma questo è un giudizio del pubblico, ed è giusto che sia così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

con il calendario in cui ero nudo su una roccia ho comprato casa ora l8217et224 avanza inizio a pensare di fermarmi il sanremo di mio figlio leo 200 andato male cos236 alessandro gassmann
© Ilfattoquotidiano.it - “Con il calendario in cui ero nudo su una roccia ho comprato casa. Ora l’età avanza, inizio a pensare di fermarmi. Il Sanremo di mio figlio Leo? È andato male”: così Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann: “Leo a Sanremo è andato male ma solo per il pubblico. L’età avanza, penso spesso di fermarmi”Da lunedì 9 marzo Alessandro Gassmann vestirà i panni dell'avvocato Guido Guerrieri su Rai1.

Leggi anche: Chi è Leo Gassmann a Sanremo 2026: età, altezza, peso, padre Alessandro Gassmann

Una selezione di notizie su Con il calendario in cui ero nudo su....

Temi più discussi: Milano - Sanremo 2026: programma e percorso della corsa maschile · Ciclismo su strada; Serata cover Sanremo, vince Ditonellapiaga con TonyPitoni. I duetti; Scaletta prima serata Sanremo: gli orari dei cantanti stasera, dalle 20:45 all'1:26; La terza serata di Sanremo 2026: chi canta stasera, la scaletta e i co-conduttori.

sanremo di con il calendario inCon il calendario in cui ero nudo su una roccia ho comprato casa. Ora l’età avanza, inizio a pensare di fermarmi. Il Sanremo di mio figlio Leo? È andato male: così ...Interrogato sull’esperienza di Leo all’ultimo Festival di Sanremo (dove si è classificato ventottesimo), l’attore spiega: Questo Sanremo è andato male, ma questo è un giudizio del pubblico, ed è gius ... ilfattoquotidiano.it

Da Sanremo a Milano, i cantanti del Festival 2026 vanno in tour: il calendario di concerti e incontri instoreCalato il sipario sul Festival di Sanremo 2026, per i cantanti che per una settimana abbiamo visto esibirsi (in gara e non) sul palco del Teatro Ariston iniziano i tour promozionali: praticamente ... mentelocale.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.