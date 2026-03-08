Omicidio a Lecco FdI risponde ad Anghileri | Parole dissociate dalla realtà

Fratelli d’Italia replica alle affermazioni del consigliere Anghileri riguardo ai recenti fatti di cronaca a Lecco. In qualità di cittadini e candidati alle prossime elezioni comunali, evidenziano che le dichiarazioni dell’esponente politico non riflettono la realtà dei fatti. La questione riguarda un omicidio avvenuto in città e le risposte pubbliche alle notizie emergenti.

I candidati Rota e Valessina all'attacco del consigliere comunale: "Chi amministra si è voltato dall'altra parte, e ora le telecamere funzionano tutte per caso?" Vorremmo innanzitutto sottolineare che le vere vittime di tutto quanto accade tra la stazione e il centro storico sono i cittadini lecchesi. Gli amici dei ragazzi coinvolti sono le stesse persone che assumono atteggiamenti criminali nelle vie del centro cittadino. È possibile che si arrivi a compatire spacciatori e delinquenti e, peggio ancora, a giustificarne i comportamenti? Questo pensiero non ci appartiene, non appartiene ai lecchesi e ci sembra essere frutto di una dissociazione dalla realtà. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Sicurezza a Lecco, Anghileri (AVS): "Dopo la tragedia serve integrazione, non solo nuovi reati"Il capogruppo: "I giovani migranti escono dai sistemi di tutela senza documenti, lavoro, casa: la Bossi-Fini ha fallito.

Concessioni balneari, Balboni (FdI) risponde al centrosinistra: “No ad allarmismi inutili”Fratelli d’Italia risponde al candidato sindaco del centrosinistra Walter Cavalieri Foschini, intervenuto sul tema delle gare per le concessioni...

Tutti gli aggiornamenti su Omicidio a Lecco FdI risponde ad....

Temi più discussi: L'omicidio di Lecco arriva in Parlamento: interrogazione al ministro Piantedosi; Condannato per sette omicidi ma ancora in servizio a Lecco: sospeso l’ex anestesista Campanile; Omicidio a Lecco, Gattinoni dopo il Comitato per la sicurezza: Servono uomini, mezzi e azioni mirate; Le gang e lo spaccio corrono sui binari.

Ragazzo accoltellato sabato notte in centro a Lecco, morto ventenne: un arrestoLa vittima era di origini nordafricane. Il presunto aggressore, fermato poco dopo l'accaduto, è ora accusato di omicidio ... tg24.sky.it

Morto il 20enne accoltellato sabato sera a Lecco dopo una lite: l’aggressore ora è accusato di omicidioIl giovane egiziano, raggiunto da un fendente al torace, è deceduto in ospedale dopo due giorni di agonia. Non ancora chiari i motivi della lite che ha preceduto la tragedia ... ilgiorno.it

Dieci anni fa l’omicidio di Luca Varani sconvolse Roma. Il 23enne fu attirato in un appartamento al Collatino e ucciso dopo ore di violenze con decine di coltellate e martellate. Per il delitto Manuel Foffo è stato condannato a 30 anni di carcere, mentre Marco Pr - facebook.com facebook

“David era strano e preoccupato, ora si apra l'inchiesta per omicidio”. La furia del fratello di #DavidRossi a #Quartogrado #mps #rete4 #7marzo #iltempoquotidiano x.com