Newcastle v Manchester City | commenti aggiornamenti gol e statistiche per il quinto turno della FA Cup

Stasera il Manchester City affronta il Newcastle nel quinto turno della FA Cup. La partita si svolge in Inghilterra e vede le due squadre scendere in campo per conquistare un passaggio ai quarti di finale. Sono attesi commenti, aggiornamenti, gol e statistiche riguardanti l'incontro, che viene trasmesso e seguito da appassionati e addetti ai lavori. La sfida rappresenta un momento importante nel torneo.

Stasera il Manchester City farà visita al Newcastle nel quinto turno della FA Cup. Segui l'azione con il nostro commento dal vivo. Newcastle e Manchester City si incontrano stasera per la quinta volta in questa stagione. Le due squadre si scontrano nel quinto turno della FA Cup al St James' Park con il Newcastle in cerca di vendetta dopo essere stato battuto in entrambe le gare della semifinale della EFL Cup. Entrambe le squadre affronteranno appetitosi scontri di Champions League la prossima settimana, il Newcastle ospiterà il Barcellona e il City andrà contro il Real Madrid. Il calcio d'inizio sabato è alle 20:00 (15:00 ET 12:00 PT). La copertura TV in diretta nel Regno Unito è su TNT Sports 1, TNT Sports Ultimate e sull'app Discovery Plus.