Nuovo verde in città completata la piantumazione di 18 alberi in due vie di Ravenna

L’Amministrazione comunale di Ravenna ha completato la piantumazione di 18 alberi in due vie della città, rafforzando così il patrimonio di verde urbano. Questo intervento fa parte di un più ampio progetto volto a migliorare la qualità dell’ambiente cittadino e a promuovere la sostenibilità. La scelta di nuove alberature contribuisce a rendere Ravenna più verde e salutare, continuando l’impegno dell’amministrazione per la riqualificazione ambientale.

