Nuovo verde in città completata la piantumazione di 18 alberi in due vie di Ravenna
L’Amministrazione comunale di Ravenna ha completato la piantumazione di 18 alberi in due vie della città, rafforzando così il patrimonio di verde urbano. Questo intervento fa parte di un più ampio progetto volto a migliorare la qualità dell’ambiente cittadino e a promuovere la sostenibilità. La scelta di nuove alberature contribuisce a rendere Ravenna più verde e salutare, continuando l’impegno dell’amministrazione per la riqualificazione ambientale.
Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per il rafforzamento e la riqualificazione del verde urbano. Nei giorni scorsi sono stati ultimati interventi di piantumazione in due aree della città, viale Baracca e via Monfalcone.Nel dettaglio, in viale Baracca sono stati messi a dimora 14. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
