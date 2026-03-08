Napoli dai due volti | il fortino del Maradona non basta i disastri in trasferta costano lo Scudetto

Il Napoli di Antonio Conte ha conquistato tre punti contro il Torino, mantenendo il terzo posto in classifica con 56 punti. La squadra ha mostrato solidità in casa, ma ha avuto difficoltà nelle trasferte, dove ha subito diverse sconfitte che hanno inciso sul cammino verso lo Scudetto. La distanza dall’Inter, capolista, si mantiene a 11 punti.

Rendimento Napoli casa-trasferta. Il Napoli di Antonio Conte consolida il terzo posto (56 punti) battendo il Torino, ma resta a -11 dall’Inter capolista. L’analisi statistica della stagione evidenzia un rendimento dai due volti: al Maradona gli azzurri sono imbattuti (nessuna sconfitta in campionato, eguagliato il record dell’era Ancelotti), mentre in trasferta hanno perso punti sanguinosi. Le 6 sconfitte stagionali in Serie A sono arrivate tutte lontano da Fuorigrotta (solo 25 punti raccolti fuori casa), un ruolino di marcia che di fatto ha estromesso i partenopei dalla lotta per lo Scudetto, costringendoli a guardarsi le spalle per difendere la qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli dai due volti: il fortino del Maradona non basta, i disastri in trasferta costano lo Scudetto Articoli correlati Leggi anche: Napoli a due velocità: il Maradona è un fortino, fuori serve la svolta NAPOLI EINTRACHT, l’arrivo dell’autobus azzurro! STADIO MARADONA CHAMPIONS LEAGUE Contenuti e approfondimenti su Napoli dai due volti il fortino del... Temi più discussi: Guerri Napoli - Virtus Olidata Bologna 71 - 90, Magro: Gara dai due volti; Guerri Napoli - Virtus Olidata Bologna 71-90, Magro: Gara dai due volti; Napoli ancora imbattuto in casa, male in trasferta: così gli azzurri stanno perdendo lo Scudetto; Magro: Partita da due volti, avremmo dovuto prendere più margine nel primo tempo. Napoli, Magro: «Partita dai due volte. Capisco il malumore del pubblico. Ora a lavoro con gli innesti»Sconfitta per la Guerri Napoli che cede alla Virtus Bologna per 71-90, nella gara valevole per la ventunesima giornata del Campionato di Serie A, disputata questa sera all’Alcott ... pianetabasket.com Napoli-Roma, Conte: Rimontare due volte non era semplice. Stiamo onorando la magliaDue volte in svantaggio al 'Maradona', ma quanti applausi per la doppia reazione che permette di restare davanti nella corsa alla prossima Champions. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, il Napoli imp ... sport.sky.it Viaggi omaggio e pizze gratis per l'inaugurazione dell'agenzia de "Il mio viaggio a Napoli" - facebook.com facebook Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali: Conte punta su Meret, Di Francesco con Stulic x.com