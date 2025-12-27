Napoli a due velocità | il Maradona è un fortino fuori serve la svolta.

Il Napoli affronta una stagione caratterizzata da due volti distinti: una squadra solida e dominante al Maradona, ma che fatica a mantenere continuità nelle trasferte. Questa disparità evidenzia le sfide di una formazione capace di brillare tra le mura amiche, mentre all’esterno mostra segnali di fragilità. La differenza tra le due anime del Napoli sottolinea l’importanza di una svolta per consolidare la competitività complessiva e affrontare con maggiore sicurezza il proseguo del campionato.

Due squadre nello stesso campionato. Il Napoli versione Napoli sembra vivere una stagione sdoppiata: dominante, sicuro e quasi intoccabile al Stadio Diego Armando Maradona, fragile e intermittente lontano da Fuorigrotta. Un contrasto evidente che accompagna il cammino della squadra di Antonio Conte e che rende le prossime trasferte un passaggio chiave della stagione. Sette ko lontano da casa. I numeri spiegano più di tante analisi. Tra campionato e Champions League, il Napoli ha già perso sette volte in trasferta. Una statistica pesante, che racconta un rendimento esterno troppo altalenante per una squadra che punta in alto. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

