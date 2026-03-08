Mps-Mediobanca al concambio

La banca Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca stanno negoziando un accordo di conversione azionaria, mentre la nuova governance del Monte dei Paschi si sta delineando anche in relazione ai compensi. Le trattative riguardano la strutturazione del concambio e le modalità di definizione delle retribuzioni per i membri del nuovo consiglio. La discussione si svolge nel contesto del percorso di ristrutturazione già avviato.

La nuova governance del Monte dei Paschi prende forma anche sul fronte dei compensi. In vista dell'assemblea degli azionisti del 15 aprile, chiamata a rinnovare gli organi societari, la banca ha pubblicato sul suo sito la proposta retributiva per il triennio 2026-2028: al presidente, indicato in Nicola Maione, 830mila euro lordi l'anno (inclusa la remunerazione come membro del cda), ai consiglieri 120mila, al presidente del collegio sindacale 190mila e ai sindaci effettivi 140mila euro.I compensi, si legge, sono stati definiti tenendo conto della maggiore dimensione del gruppo Mps dopo l'integrazione con Mediobanca e del confronto con le remunerazioni riconosciute dagli altri principali gruppi bancari italiani.