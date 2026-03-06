È partita da Taranto alla volta di Cipro la fregata missilista Federico Martinengo con a bordo 160 militari

Partita da Taranto, la fregata missilistica “Federico Martinengo” si dirige verso Cipro con 160 militari a bordo. La nave della Marina militare italiana è destinata a rafforzare le forze nella regione, che è nel mirino di possibili azioni di rappresaglia iraniana. La partenza si è svolta senza incidenti, e la nave prosegue il suo percorso verso l’obiettivo.

È la fregata missilistica "Federico Martinengo" la nave della Marina militare italiana indicata per la difesa dell'area di Cipro, nel mirino della rappresaglia iraniana. L'imbarcazione è partita nel pomeriggio dal porto di Taranto. L'operazione italiana rientra nell'ambito di un assetto coordinato con Spagna, Francia e Olanda. Come illustrato dal ministro della Difesa Guido Crosetto nelle comunicazioni al Parlamento sull'evoluzione del conflitto dopo gli attacchi a Teheran di Usa e Israele. La fregata, con a bordo oltre 160 militari italiani, potrebbe raggiungere l'area entro un paio di giorni circa. Lo scorso anno la Martinengo ha concluso il suo impegno nella missione europea Eunavfor Aspides nel Mar Rosso, rientrando alla base navale di Taranto dopo aver protetto il traffico mercantile dalle minacce Houthi.