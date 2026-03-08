Mille persone alla StraWoman raccolti 2 mila euro a beneficio del progetto FuoriClasse dello Ior

Un migliaio di persone ha preso parte alla tappa forlivese della StraWoman. La manifestazione di corsa e camminata non competitiva dedicata alle donne si è tenuta l'8 marzo a Formì, il distretto commerciale all'uscita dell'A14. Come da tradizione, l'iniziativa ha avuto anche un significato benefico. Ogni iscrizione ha portato in dote due euro a fini solidali, consentendo di raccogliere 2 mila euro a favore dell'Istituto Oncologico Romagnolo. Al termine dell'evento, il direttore di Formì, Valentino De Falco, ha consegnato la cifra nelle mani di Massimo Fiori, consigliere dello Ior. La somma andrà a sostenere il progetto "FuoriClasse" che intende garantire l'istruzione domiciliare agli studenti malati di tumore, in modo da permettere la continuità didattica ed evitare l'isolamento sociale.