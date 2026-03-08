Milan Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

Alle 20.45, allo stadio San Siro, si è giocato il derby di Milano tra Milan e Inter, valido per il 28° turno di Serie A 202526. La partita è stata seguita in diretta e il risultato finale, insieme al tabellino, è stato aggiornato in tempo reale. L'incontro ha visto le due squadre affrontarsi con tutte le forze in campo.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Milan Inter, il derby di Milano valevole per il 28° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Milan Inter, il derby di ritorno valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A 202526. I rossoneri, reduci dal successo per 0 a 2 contro la Cremonese, cercano i 3 punti per accorciare sui cugini nerazzurri, che guidano la classifica con 10 punti di vantaggio proprio sui rossoneri. La squadra di Chivu, invece, reduce dal successo per 2 a 0 sul Genoa, può contare su due risultati su tre per uscire col sorriso da San Siro. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Milan Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Bologna Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del matchBarella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Calciomercato Inter LIVE: Tanta concorrenza... Atalanta Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del matchMercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Roma-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A Contenuti e approfondimenti su Milan Inter. Temi più discussi: Milan-Inter, orari e dove vedere il derby in TV; Inter, le news di formazione verso il derby: un dubbio per Chivu; Milan-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Dove vedere l'Inter in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT. Milan-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Milan-Inter dell'8 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net LIVE Alle 20.45 Milan-Inter: niente Thuram, nemmeno convocato. Avanti con Bonny-EspositoTutto pronto alla Scala del Calcio per il derby di ritorno tra Milan e Inter. In palio punti pesantissimi per entrambe le squadre con l’Inter che con una vittoria potrebbe allungare in maniera conside ... msn.com Milan-Inter, aggiornamenti in tempo reale https://mdst.it/4svfxbH #SportMediaset - facebook.com facebook #Milan- #Inter: le probabili formazioni di #Allegri e #Chivu x.com