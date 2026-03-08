Milan Inter LIVE 1-0 | Estupinan porta avanti i rossoneri si va all’intervallo

Alle 20.45 si gioca a San Siro il derby di Milano tra Milan e Inter, valido per il 28° turno di Serie A 202526. Dopo circa mezz’ora di gioco, Estupinan ha segnato il gol che ha portato i rossoneri in vantaggio. I tifosi sono riuniti sugli spalti, e il match prosegue con intensità. La partita è ancora in corso e si attende il secondo tempo.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Milan Inter, il derby di Milano valevole per il 28° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Milan Inter, il derby di ritorno valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A 202526. I rossoneri, reduci dal successo per 0 a 2 contro la Cremonese, cercano i 3 punti per accorciare sui cugini nerazzurri, che guidano la classifica con 10 punti di vantaggio proprio sui rossoneri. La squadra di Chivu, invece, reduce dal successo per 2 a 0 sul Genoa, può contare su due risultati su tre per uscire col sorriso da San Siro. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. Milan-Inter, il risultato del derby LIVERossoneri subito pericolosi con Modric, che sfiora il gol dopo l'errore in impostazione di Sommer. Al 34' Mkhitaryan spreca l'1-0, dopo un minuto lo punisce Estupiñan per il vantaggio.