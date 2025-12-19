Bologna Inter LIVE 1-1 | si va all’intervallo

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20 all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter: segui con noi il live della semifinale di Supercoppa Italiana. Tutto pronto all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana 202526 (dopo che ieri il Napoli si è aggiudicata la prima semifinale battendo per 2 a 0 il Milan). Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 45+5? Finisce il primo tempo – Duplice fischio dell’arbitro. 45+5? Inter a centimetri dal gol – Dimarco calcia, una deviazione di Lucumì per poco non mette fuori causa Ravaglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

