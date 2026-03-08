Nel derby tra Milan e Inter, Lautaro Martinez, capitano dei nerazzurri, è stato escluso dalla lista dei titolari e si è seduto in panchina. La sua presenza in panchina è stata una sorpresa, considerando il suo ruolo e la sua condizione fisica. La partita si è svolta senza di lui in campo, mentre la squadra ha affrontato l’avversario con altri giocatori disponibili.

Durante il primo tempo di Milan-Inter c'è un dettaglio che non è passato inosservato ai più attenti: la presenza di Lautaro Martinez in panchina. Il capitano nerazzurro non ha ancora recuperato dall’infortunio alla gamba sinistra che lo tiene ai box da alcuni giorni, ma ha comunque voluto essere presente a San Siro per stare vicino ai compagni in una delle sfide più importanti della stagione. La decisione di portare l’attaccante argentino in panchina è stata presa dallo staff tecnico guidato da Christian Chivu. Nonostante le condizioni fisiche non gli permettano di scendere in campo, Lautaro è stato inserito tra i convocati per il derby. L’obiettivo è quello di far sentire la propria presenza nello spogliatoio e a bordocampo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Inter, Lautaro in panchina a sorpresa per il derby: ecco il motivo

Milan Inter, Lautaro Martinez ci sarà! Chivu lo ha aggregato al gruppo nonostante l'indisponibilità: il motivo

