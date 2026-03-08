Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan dal 1995 al 2013, ha commentato il derby tra Milan e Inter, sottolineando che la partita potrebbe essere decisa a centrocampo. Ha spiegato che il ruolo del centrocampo sarà determinante e ha indicato alcuni aspetti chiave su cui i giocatori dovranno concentrarsi. La partita si giocherà nei prossimi giorni e coinvolge le due squadre milanesi.

Manca pochissimo al calcio d'inizio di Milan-Inter, match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A. I riflettori di San Siro sono pronti ad accendersi sul 246° derby della Madonnina della storia. Leao e compagni hanno bisogno di una vittoria per provare a riaccendere la corsa scudetto, mentre la squadra di Chivu proverà a chiudere definitivamente il discorso tricolore. A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Inter, Ambrosini è intervenuto dallo studio pre-partita di 'DAZN' per commentare le sfida. L'ex centrocampista rossonero ha analizzato il derby sotto diversi punti di vista. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Inter, Ambrosini: “La partita si può decidere a centrocampo, ecco come”

Milan senti Ambrosini: “Il gioco si può migliorare. La chiave è Rabiot. E sul mercato …”"Per la qualità del gioco e per continuità del progetto tecnico dico Inter, mentre per la capacità di non mollare mai e per la consapevolezza trovata...

Inter Napoli, la partita decisiva per il titolo, Chivu si affida al centrocampoMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Una selezione di notizie su Milan Inter Ambrosini La partita si può....

Temi più discussi: Ambrosini: Il derby sarà una battaglia! Allegri ha ridato un'anima al Diavolo. Occhio a Esposito; Milan-Inter, Ambrosini: Il derby si vince qui e va sui singoli; Ambrosini rivela chi può decidere a sorpresa il derby tra le fila del Milan: Sfortunato ben oltre i suoi demeriti; Ambrosini: Milan può riaprire lo scudetto? Direi di no. Esposito-Camarda? Andiamoci piano.

Milan-Inter, formazioni ufficiali e risultato del derby LIVEMilan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18^ volta in Serie A: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 15 di queste 17 sfide (12 ... sport.sky.it

Milan-Inter diretta Serie A: segui il derby tra Allegri e Chivu LIVEIn scena l’attesissimo match a San Siro: i rossoneri vogliono riaprire la corsa scudetto, i nerazzurri andare in fuga ... corrieredellosport.it

Milan-Inter oggi, derby Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com

Le ufficiali di Milan-Inter Thuram OUT, Allegri punta su Pulisic-Leao - facebook.com facebook