Milan senti Ambrosini | Il gioco si può migliorare La chiave è Rabiot E sul mercato …
Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, analizza il momento attuale del club in un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Sottolinea come il gioco possa essere migliorato e individua in Rabiot un elemento chiave per il miglioramento. Inoltre, commenta le possibili mosse di mercato del Milan, offrendo uno sguardo equilibrato e riflessivo sulla squadra e sulle strategie future.
L'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato del Milan nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: “Per noi è un giocatore chiave, ma …”: Milan, senti il Newcastle sul futuro di Tonali
Leggi anche: Milan, Ambrosini stravede per Rabiot. Poi sul derby: “Partita ideale per Leao e Pulisic. Anche se …”
Milan, senti Sacchi: "Scudetto possibile con Allegri, ma serve un attaccante a gennaio e c'è molto da lavorare sul gioco" - 2 nel posticipo di campionato a Torino, l'ex allenatore rossonero scrive su La Gazzetta dello Sport: "La Serie A schiera il ... calciomercato.com
Ambrosini è sicuro: "Milan, con Allegri sei da scudetto. Leao? Ha il dovere di sforzarsi per aiutare la squadra" - Impressionato da Modric tanto da paragonarlo per leadership e “ascendente” che ha sui compagni al capitano del suo Milan, Paolo Maldini. gazzetta.it
Milan, senti Antonini:| 'Zambrotta il mio idolo' - Terminata la stagione agonistica, il terzino del Milan Luca Antonini è intervenuto a Radio Sportiva per tracciare un bilancio dell´annata sportiva dei rossoneri. calciomercato.com
Senti chi parla. Lo scudetto a tre voci tra Inter, Milan e Napoli x.com
KONI DE WINTER A MILAN TV " Averla portata a casa è positivo: “Siamo contenti. È molto difficile giocare qua, però penso che abbiamo preso in mano la partita e l’abbiamo portata a casa”. A che punto ti senti di questo tuo momento al Milan “Mi sento bene. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.