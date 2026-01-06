Milan senti Ambrosini | Il gioco si può migliorare La chiave è Rabiot E sul mercato …

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, analizza il momento attuale del club in un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Sottolinea come il gioco possa essere migliorato e individua in Rabiot un elemento chiave per il miglioramento. Inoltre, commenta le possibili mosse di mercato del Milan, offrendo uno sguardo equilibrato e riflessivo sulla squadra e sulle strategie future.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.