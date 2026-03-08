Ieri pomeriggio, il cantante umbro è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Prima o poi”, che si è piazzato al ventitreesimo posto. Durante l’intervista, Bravi si è aperto sul suo percorso musicale e sulla canzone presentata al festival. La sua apparizione segue la partecipazione alla kermesse, segnando un momento di confronto con il pubblico.

Michele Bravi torna a raccontarsi. Ieri pomeriggio il cantante umbro è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026 dove ha presentato il brano “Prima o poi”, classificatosi al ventitreesimo posto. Un’occasione per ripercorrere una carriera fatta di trionfi precoci, cadute dolorose e una rinascita artistica costruita giorno dopo giorno, nota dopo nota. La storia di Michele Bravi è quella di un talento cristallino scoperto troppo presto, forgiato dal dolore e rimodellato dalla consapevolezza. Nato a Città di Castello, in provincia di Perugia, il 19 dicembre 1994, Michele scopre la musica nell’infanzia, cantando in un coro per bambini. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Michele Bravi a Verissimo si svela dopo Sanremo: “Finalmente una bella canzone”

