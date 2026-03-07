Silvia Toffanin torna con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi e domani pomeriggio su Canale 5. Tra gli ospiti previsti ci sono Serena Brancale, Ditonellapiaga e Michele Bravi, che saranno intervistati nel corso del programma. La trasmissione si svolge nel fine settimana del 7 e 8 marzo, come di consueto nel palinsesto domenicale del canale.

Classifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Interviste anche a Paolo Del Debbio, Manuela Arcuri e Gabriel Garko. Ecco le anticipazioni del weekend Silvia Toffanin torna nel weekend pomeridiano di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, il programma di interviste in onda oggi, sabato 7 marzo, e domani, domenica 8 marzo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Verissimo: da Sanremo Serena Brancale, Ditonellapiaga e Michele Bravi

Verissimo, tra gli ospiti del weekend Arianna Fontana, Ditonellapiaga e Serena BrancaleVerissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 7 e 8 marzo ci sono Arianna Fontana, Ditonellapiaga, Serena Brancale, Michele Bravi, Gabriel Garko,...

Ditonellapiaga, Serena Brancale e Arianna Fontana sono tra gli ospiti del weekend di Verissimo 7-8 marzoRitorna il doppio appuntamento con Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 7 e domenica 8 marzo su Canale 5.

Contenuti utili per approfondire Sanremo Serena Brancale.

Temi più discussi: Serena Brancale ospite a Verissimo domenica 8 marzo; Serena Brancale, chi è la sorella Nicole, che dirige per lei l’orchestra sul palco di Sanremo 2026; Sanremo 2026, Serena Brancale piange dopo la canzone sulla madre Maria De Filippis davanti alla sorella Nicole; Non solo Nicole, Serena Brancale ha anche un fratello che l'ha accompagnata a Sanremo 2026.

Serena Brancale, chi era la madre Maria e chi è la sorella Nicole / Un brano dedicato a Sanremo ed un sognoSerena Brancale è protagonista a Sanremo insieme a sua sorella Nicole. Le due hanno dedicato il brano Qui con me alla madre Maria, morta nel 2020. ilsussidiario.net

Serena Brancale, Qui con me a Sanremo 2026: chi è, fidanzato, vita privata/ Canta nel ricordo della mammaChi è Serena Brancale, dopo Anema e core può ambire alla vittoria di Sanremo con Qui con me, brano dedicato alla madre scomparsa Maria De Filippis ... ilsussidiario.net

Radio Italia. Serena Brancale · QUI CON ME. "Qui con me" di Serena Brancale a Radio Italia Live Speciale Sanremo! Conducono: Francesca Leto e Paoletta Live completo qui: https://shorturl.at/uk9fI #sanremo2026 #fuorisanremoitaliana #radioitalialivespec - facebook.com facebook

Sanremo, Serena Brancale “Una vittoria aver esternato un’emozione così forte” x.com