Arte, potere e compromessi morali. Sono questi i temi al centro di Mephisto – Romanzo di una carriera, in scena domani alle 21 al teatro Astra di Bellaria Igea Marina per la stagione curata da Approdi. Lo spettacolo, diretto da Andrea Baracco e tratto dal romanzo di Klaus Mann, racconta l’ascesa dell’attore Hendrik Höfgen nella Germania che scivola verso il nazismo. Protagonista è Woody Neri, in scena con Giuliana Vigogna, Gabriele Gasco, Rita Castaldo e Samuele Finocchiaro, con la voce di Lino Musella. Höfgen sceglie il successo anche a costo di compromessi. Come si affronta un personaggio così? "Con inquietudine, empatia e giudizio insieme. Cerco di restituire umanità a un uomo che vive sotto una pressione enorme, nel regime più violento della storia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mephisto, potere e compromessi negli anni dell’ascesa del nazismo

"Mephisto - Romanzo di una carriera”: il racconto dell’ascesa di un attore nell’ombra del nazismoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

L’ascesa al potere, l'”Asse della resistenza” e la repressione: chi è Khamenei, Guida suprema dell’Iran per 37 anniL’ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran da 37 anni, è stato ucciso nei raid condotti da Israele e Stati Uniti su Teheran, che hanno raso al...

Tutto quello che riguarda Mephisto potere e compromessi negli....

Temi più discussi: Mephisto, potere e compromessi negli anni dell’ascesa del nazismo; Mephisto. Romanzo di una carriera: il racconto dell’ascesa di un attore nell’ombra del nazismo; Arte e potere al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina con Mephisto – Romanzo di una carriera di Andrea Baracco; Mephisto ci spinge a chiederci: fino a quando possiamo far finta di non vedere il male?.

Mephisto, potere e compromessi negli anni dell’ascesa del nazismoArte, potere e compromessi morali. Sono questi i temi al centro di Mephisto – Romanzo di una carriera, in ... msn.com

Mephisto ci spinge a chiederci: fino a quando possiamo far finta di non vedere il male?Al Duse, dal 6 all’8 marzo, l’adattamento teatrale del testo di Klaus Mann, scritto nel 1936. L’attore Woody Neri che lo interpreta, diretto da Baracco, ... bologna.repubblica.it

#Mephisto di Klaus Mann per la regia di Andrea Baracco protagonista Woody Neri in tournée emiliano-romagnola al Duse di Bologna (dal 6 all'8 marzo) e al Petrella Di Longiano (9/3/2026) | Di @zingrillo | @ERT_Teatro @TeatroDuse @comunebologna x.com

MEPHISTO Lo spettacolo di Klaus Mann per la regia di Andrea Baracco protagonista Woody Neri in tournée emiliano-romagnola al Teatro Duse di Bologna (dal 6 all'8 marzo) e al Teatro Petrella Di Longiano (9/3/2026) Ce ne parla Francesco Giovanni Zingrill facebook