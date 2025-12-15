Di Maio coordinatore per pace in Medio Oriente Ceccantoni Pubble | Israele viola il cessate il fuoco e noi diamo la matassa a ' Giggino' - VIDEO
Ceccantoni (Pubble) ha ironizzato sulla decisione di scegliere l'ex ministro per un ruolo di tale importanza e difficoltà Luigi Di Maio sarebbe stato scelto dalle Nazioni Unite come nuovo coordinatore speciale per la pace in Medio Oriente. La scelta, che ha già scatenato alcune polemiche e du. Ilgiornaleditalia.it
L’Onu ha chiesto a Luigi Di Maio di diventare il nuovo Coordinatore per la pace in Medio Oriente - L'ex ministro Luigi Di Maio va verso un nuovo incarico, questa volta con le Nazioni unite: sarebbe il primo candidato per il ruolo di coordinatore speciale ... fanpage.it
Di Maio in corsa all’Onu come coordinatore del Piano Trump per il Medio Oriente: «C’è una procedura in atto» - Il ritorno di un ex big della politica italiana Della serie: guarda chi si rivede. infodifesa.it
Luigi di Maio forse vicesegretario generale dell’Onu, con deleghe particolari su Israele e Palestina come “coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente” . Sara' , per me la definizione esatta su di Maio la diede Sergej Lavro - facebook.com facebook
L’Onu ha chiesto Luigi Di Maio di diventare il nuovo Coordinatore per la pace in Medio Oriente. Credo che sia stato scelto per i tratti somatici. (davide pepato @Pepautore) #luigidimaio #14dicembre #onu #medioriente #gaza #israele x.com