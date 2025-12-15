© Ilgiornaleditalia.it - Di Maio coordinatore per pace in Medio Oriente, Ceccantoni (Pubble): "Israele viola il cessate il fuoco e noi diamo la matassa a 'Giggino'" - VIDEO

Ceccantoni (Pubble) ha ironizzato sulla decisione di scegliere l'ex ministro per un ruolo di tale importanza e difficoltà Luigi Di Maio sarebbe stato scelto dalle Nazioni Unite come nuovo coordinatore speciale per la pace in Medio Oriente. La scelta, che ha già scatenato alcune polemiche e du. Ilgiornaleditalia.it

