Marzo delle donne proseguono a Cesena oltre 40 eventi per i diritti e la parità

A Cesena, oltre 40 eventi sono in programma nel mese di marzo per celebrare i diritti e la parità delle donne. La rassegna, organizzata dall’amministrazione comunale e da diverse associazioni locali aderenti al Forum sui Generis, prosegue con incontri e iniziative che coinvolgono il territorio. La serie di appuntamenti si estende lungo tutto il mese, in continuità con le celebrazioni dell’8 marzo.

Prosegue la rassegna promossa dal Comune e dal Forum sui Generis con incontri, cinema, camminate e dibattiti dedicati al protagonismo femminile Un’avventura lunga un intero mese. Proseguono a Cesena e sul territorio gli appuntamenti del ‘Marzo delle donne’, la rassegna di incontri e iniziative proposta dall’amministrazione comunale e dalle associazioni locali aderenti al Forum sui Generis in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna. Si tratta di oltre 40 appuntamenti capaci di coinvolgere generazioni diverse. L’obiettivo? Valorizzare il protagonismo femminile e promuovere i diritti, l’autodeterminazione e la parità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

