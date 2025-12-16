Il Shahin-pensiero | elogi ad Hamas morte ad Al Sisi

L'articolo esplora le dichiarazioni di Mohamed Shahin, imam di Torino, che ha espresso sostegno all'attacco di Hamas del 7 ottobre, definendolo un'azione giusta. Le sue parole hanno suscitato reazioni e polemiche, nel contesto di un conflitto che ha causato numerose vittime e tensioni internazionali.

© Ilgiornale.it - Il Shahin-pensiero: elogi ad Hamas, morte ad Al Sisi "Sono d'accordo con il 7 ottobre" tuona l'imam di Torino, Mohamed Shahin, sull'attacco stragista di Hamas, che ha provocato la morte di 1200 israeliani, in gran parte civili inermi, e 251 ostaggi. Le parole shock sono state pronunciate durante l'ennesima manifestazione pro Pal del 9 ottobre. "Ho detto chiaro e questo lo ribadisco e vorrei dirlo ad alta voce, che noi siamo, io personalmente, sono d'accordo con quello che è successo il 7 ottobre" è la frase riportata testualmente dalla Questura. L'imam, difeso anche da ambienti buonisti cattolici, ha aggiunto: "Quello che è successo il 7 ottobre 2023 non è una violazione non è una violenza". Ilgiornale.it Il Shahin-pensiero: elogi ad Hamas, morte ad Al Sisi - Nell'assalto alla redazione della Stampa si chiedeva a gran voce la liberazione di Shahin, puntualmente avvenuta, ma esiste una parte del fascicolo sull'espulsione, per ora mancata, che "non è ... msn.com

Torino, l'Imam Mohamed Shahin è libero: la decisione della Corte d'Appello dopo le frasi su Hamas e i fatti del 7 ottobre - Shahin era recluso nel Cpr della città siciliana dallo scorso 24 novembre, dopo un provvedimento di espulsione firmato dal ministero dell'Interno ... affaritaliani.it

La liberazione dell’imam Shahin da parte della Corte d’Appello di Torino ci segnala con esattezza cosa significa avere un sistema dove (ancora) vige la separazione dei poteri. Il governo la prende male. Ma forse alla maggioranza sfugge il significato pieno de - facebook.com facebook

Torino, tornato in libertà imam Mohamed Shahin, giudici: “Frasi contro 7 ottobre e genocidio a Gaza sono espressione del diritto d’opinione” x.com