Il Shahin-pensiero | elogi ad Hamas morte ad Al Sisi

L'articolo esplora le dichiarazioni di Mohamed Shahin, imam di Torino, che ha espresso sostegno all'attacco di Hamas del 7 ottobre, definendolo un'azione giusta. Le sue parole hanno suscitato reazioni e polemiche, nel contesto di un conflitto che ha causato numerose vittime e tensioni internazionali.

"Sono d'accordo con il 7 ottobre" tuona l'imam di Torino, Mohamed Shahin, sull'attacco stragista di Hamas, che ha provocato la morte di 1200 israeliani, in gran parte civili inermi, e 251 ostaggi. Le parole shock sono state pronunciate durante l'ennesima manifestazione pro Pal del 9 ottobre. "Ho detto chiaro e questo lo ribadisco e vorrei dirlo ad alta voce, che noi siamo, io personalmente, sono d'accordo con quello che è successo il 7 ottobre" è la frase riportata testualmente dalla Questura. L'imam, difeso anche da ambienti buonisti cattolici, ha aggiunto: "Quello che è successo il 7 ottobre 2023 non è una violazione non è una violenza". Ilgiornale.it

