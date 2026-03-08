Luce e gas il bilancio in Provincia | spesa media di 2.214 euro È tra le più basse in Emilia-Romagna

Le famiglie della Provincia hanno speso in media 2.214 euro per luce e gas nel 2023, una delle cifre più basse in Emilia-Romagna. Il nuovo decreto energia promette di ridurre i costi delle bollette nel 2026, ma al momento si conoscono solo i dati relativi all’anno passato. L’indagine è stata condotta dall’ente Facile.

L'analisi di Facile.it promuove il territorio: luce e gas costano meno che a Ferrara e Parma. Ma gli esperti avvertono: "Con i conflitti i prezzi restano volatili" Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie emiliane-romagnole per luce e gas? Secondo l’analisi di Facile.it, in Emilia-Romagna, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.270 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano poco meno di 1.300 euro. Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche degli emiliano-romagnoli è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

