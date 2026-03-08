Il consigliere regionale Antonio Tutolo ha smentito le voci che indicavano la chiusura dell’oncologia dell’ospedale Lastaria di Lucera. In una dichiarazione pubblica, ha affermato che l’unità non subirà modifiche e continuerà a operare regolarmente. La notizia circolata nei giorni scorsi ha generato preoccupazioni tra i cittadini e il personale sanitario locale.

Il consigliere regionale Antonio Tutolo ha smentito le notizie sul rischio chiusura dell’oncologia dell’ospedale Lastaria di Lucera. “Non c’è alcuna decisione, né alcuna intenzione, di chiudere il reparto”. A rassicurarlo sono stati il commissario straordinario del Policlinico Riuniti Foggia Giuseppe Pasqualone e l’assessore regionale alla Salute Donato Pentassuglia. “Entrambi mi hanno confermato chiaramente che non esiste alcuna ipotesi di chiusura e che l’obiettivo resta quello di rafforzare il reparto. Di tutto questo ho parlato anche con il presidente della Regione, Antonio Decaro, che ha confermato l’impegno a garantire continuità e qualità del servizio”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Anonimo consegna opera di bronzo rubata a LuceraUna pagina di straordinaria importanza civile, culturale e simbolica si è scritta il 25 novembre 2025, quando presso la redazione di Lucera.

Leggi anche: Il ponte di Brivio chiuderà per lavori dal 4 maggio

Altri aggiornamenti su L'oncologia di Lucera non chiuderà.

Argomenti discussi: Incendiata l’auto del comandante della polizia locale di Lucera: Noi continuiamo il nostro lavoro.

Visite fisiatriche per l'utenza esterna al 'Lastaria': la sinergia tra Asl e Policlinico per potenziare la Riabilitazione a LuceraSinergia tra le due aziende sanitarie di Capitanata: la Struttura di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’ASL Foggia utilizzerà gli spazi del Policlinico a Lucera. Servizi più qualificati e ambienti p ... foggiatoday.it

Tumori, Di Maio (Aiom): L'oncologia moderna deve essere accessibile a tuttiRoma, 8 nov. (Adnkronos Salute) - Continuità con il passato, collaborazione con le istituzioni, un focus su intelligenza artificiale e prevenzione e l'impegno ... notizie.tiscali.it