LIVE Speed skating Mondiali allround 2026 in DIRETTA | trionfa Wiklund! Buon sesto posto per Lollobrigida

Durante i Mondiali allround 2026 di speed skating, Wiklund ha vinto la gara in diretta, mentre Lollobrigida si è piazzato al sesto posto. Tra circa dieci minuti si svolgerà la prova dei 10.000 metri maschili, considerata quella decisiva per l’evento. La diretta continua con aggiornamenti sugli atleti e sui risultati delle varie competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58 Fra poco più di 10 minuti sarà il momento dei 10000, prova decisiva dell’Allround maschile. Vedremo se Stolz riuscirà a difendere il vantaggio accumulato fin qui in una prova decisamente non adatta alle sue caratteristiche da sprinter. A sfidarlo sarà soprattutto il norvegese Eitrem che proverà a siglare una doppietta dopo la vittoria della connazionale Wiklund. In pista anche Lorello, che cercherà di guadagnare ulteriori posizioni. 15.56 Questa la classifica generale finale dell’Allround femminile: 1) Wiklund 2) Groenewoud +6.29 3) Takagi 8.30 4) Beune 9.89 5) Rijpma-De Jong 24.64 6) Lollobrigida 25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: trionfa Wiklund! Buon sesto posto per Lollobrigida Leggi anche: LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Lollobrigida perde terreno da Wiklund dopo i 500 metri LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida sogna una medaglia!Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali allround di speed skating. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Speed skating. Temi più discussi: LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: risale Di Stefano grazie ai 1000, Pergher fermata da un problema muscolare; LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Lollobrigida risale nei 3000 ed è sesta nella generale; LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: grande festa dei Paesi Bassi! Kok e De Boo vincono il mondiale sprint; Speed skating, Mondial allround e sprint 2026: programma, orari, tv, streaming. Mondiali speed skating allround 2026 oggi: orari 8 marzo, tv, streaming, italiani in garaOggi, domenica 8 marzo, calerà il sipario sui Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull'anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), messa ... oasport.it LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida all’attacco del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima giornata dei ... oasport.it Lisa Offside. . AAA cercasi coraggio per sciare senza lasciare un crociato sulla pista. Forse meglio seguire i campioni dello speed skating… Grazie @cocacolait per l’invito. E voi... occhi aperti #adv #CocaCola #MilanoCortina2026 #OlympicGames #Olympic - facebook.com facebook Milano-Cortina 2026: Fiamme Gialle d'oro nello speed skating! Il treno dell'Italia composto dai finanzieri Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti prima supera i Paesi Bassi in semifinale per poi completare l'opera battendo in finale gli Stati Uniti d' x.com