LIVE Speed skating Mondiali allround 2026 in DIRETTA | Lollobrigida perde terreno da Wiklund dopo i 500 metri

Durante i Mondiali allround di velocità su ghiaccio, la campionessa italiana ha perso terreno rispetto alla svedese Wiklund dopo i 500 metri. Alle 13:30, l’olandese Groenewoud ha fermato il cronometro a 39.31, posizionandosi settima, con un tempo leggermente migliore rispetto a quello di Scholz. La gara è trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

13:30 39.31 e settima posizione per l'olandese Groenewoud, che fa leggermente meglio di Scholz (39.35). Lollobrigida scivola al decimo posto quando tocca a Zdrahalova (CZE) e Takagi (JPN). 13:28 Si riparte dopo una piccola pausa. C'è stato bisogno di riparare la crepa causata dalla caduta dell'austriaca. 13:25 39.47 ed ottava posizione per Francesca Lollobrigida. Prestazione sufficiente per la laziale, che perde terreno da Wiklund e dalle olandesi. Sul rettilineo finale scivolata per l'austriaca Rosner, che fortunatamente non disturba l'azzurra. Ultime tre heat a partire da Groenewoud (NED) e Scholz (GER). 13:23 Primato personale anche per la norvegese Lovas in 39.